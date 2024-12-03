Навка о подготовке шоу: «Впервые Сергей Лазарев участвует в наших волшебных сказках. Наблюдать за работой профессионала – бесценно!»
Татьяна Навка рассказала о сотрудничестве с певцом Сергеем Лазаревым.
20 декабря в Москве стартует премьера ледового шоу Навки «Щелкунчик».
«Впервые Сергей Лазарев участвует в наших волшебных сказках 🎼🎙️Как же я рада! Перфекционист встретил перфекциониста 😁
Вы же понимаете, что в таком случае результат будет просто космическим?! А проверить это вы сможете уже с 20 декабря в ДС «Мегаспорт» 😉
P. S. Наблюдать за работой профессионала – бесценно! Главное не мешать, 😅😁 а просто наслаждаться!» – написала Навка в инстаграме, опубликовав фото и видео из звукозаписывающей студии.
Фото: инстаграм Татьяны Навки.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Татьяны Навки
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