Навка о подготовке шоу: «Впервые Сергей Лазарев участвует в наших волшебных сказках. Наблюдать за работой профессионала – бесценно!»

Татьяна Навка рассказала о сотрудничестве с певцом Сергеем Лазаревым.

20 декабря в Москве стартует премьера ледового шоу Навки «Щелкунчик».

«Впервые Сергей Лазарев участвует в наших волшебных сказках 🎼🎙️Как же я рада! Перфекционист встретил перфекциониста 😁

Вы же понимаете, что в таком случае результат будет просто космическим?! А проверить это вы сможете уже с 20 декабря в ДС «Мегаспорт» 😉

P. S. Наблюдать за работой профессионала – бесценно! Главное не мешать, 😅😁 а просто наслаждаться!» – написала Навка в инстаграме, опубликовав фото и видео из звукозаписывающей студии.

Фото: инстаграм Татьяны Навки.