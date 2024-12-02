  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елизавета Худайбердиева: «В танцах на льду колоссальная нагрузка. Казалось бы, четыре минуты, а сил не остается даже на то, чтобы сделать поклон»
3

Елизавета Худайбердиева: «В танцах на льду колоссальная нагрузка. Казалось бы, четыре минуты, а сил не остается даже на то, чтобы сделать поклон»

Елизавета Худайбердиева рассказала о больших нагрузках фигуристов на тренировках.

«Многие люди задаются вопросом: почему фигуристы не выступают чаще? Почему соревнования проходят раз, дай бог, два в месяц? Вон же, у хоккейной команды игры через день, футболисты встречаются на поле тоже пару раз в неделю... Чего в фигурке такие лентяи?

Я писала ранее в колонках, что два дня после соревнований я часов сорок пребываю практически в невменозе. Так давайте расскажу, как проходит подготовка фигуриста к заветным четырем минутам на льду.

С апреля идет кропотливая, творческая работа поиска музыки, образов, элементов и находок. Зачастую в межсезонье мы проводим на льду от четырех до семи часов в день. Одиночники часто крутят у виска пальцем, когда мы, танцоры, рассказываем, что можем биться в попытках одной хореографической фишки два часа без остановки.

Танцы на льду – это про детали: идеальная музыкальность, чистота ребра, кропотливая проработка каждой дуги на синхронность, параллельность, близость позиции и артистизм. Ведь хорошего танцора отличает именно взаимодействие и единение партнеров вкупе с эмоциональностью, артистизмом и техничностью катания.

Дальше примерно за месяц до соревнований начинается активная подготовка к турниру. Сложность состоит в том, что условно марафонец для подготовки к забегу не бежит каждый день 42 км. В фигурном катании, как бы ты ни накатывал программу частями и кусочками, физическую выносливость без целиковых прокатов не наработать.

Можно убегаться на беговой дорожке, узаниматься силовыми тренировками в зале – все без толку. Мышцы, которые задействованы на льду, не наработать ничем, кроме как количеством прокатов.

А о том, что в танцах на льду колоссальная нагрузка, вам с удовольствием расскажут бывшие одиночники. Например, мой дорогой друг Артем Фролов был в полной уверенности, что откатывая произволку с четверными прыжками, уж с твиззлами и дорожками справится без каких-либо усилий!

Сложность танцев на льду заключается в другом – полное погружение в образ, эмоциональность, артистизм и психологическая нагрузка на тренировках. Казалось бы, простые четыре минуты, а сил не остается даже на то, чтобы сделать поклон после проката, ты выжатый лимон», – написала чемпионка России в колонке для «Матч ТВ».  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
женское катание
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян, Акатьева, Муравьева, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России в Омске
3028 ноября, 19:29
Как меняется наша фигурка в изоляции: женщины – уже не главные на льду?
3927 ноября, 17:05
Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»
13527 ноября, 09:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Турнир на призы Климова. Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Пасечник и Чиризано – 2-е
7438 минут назад
Винер о сестрах Авериных в «Ледниковом периоде»: «Не понимаю, зачем учила их художественной гимнастике. Надо было отдать в фигурное катание»
41 минуту назад
Ирина Роднина: «ISU для себя решили, что будут допускать наших юниоров. Пока не оговорено, когда, где и в каком положении, но решение уже принято»
1357 минут назад
Вероника Яметова: «Тройной аксель находится в неплохом состоянии, вполне рабочем. С четверными все обстоит чуть сложнее»
15сегодня, 14:22
Вероника Яметова: «Много раз слышала от тренера: неважно, где ты тренируешься, важен результат. Чтобы добиться высот, совершенно не обязательно кататься в Москве или Питере»
16сегодня, 14:03
Елизавета Худайбердиева: «Чемпионат России-2023 был самым сложным в моей жизни. Болезнь, отравление, хейт – все это спровоцировало нервный срыв»
12сегодня, 13:40
Ирина Роднина: «Процесс возвращения России на международные старты идет, пускай тяжело и медленно. Не признать нашу значимость в мировом спорте нельзя»
5сегодня, 13:26
Татьяна Тарасова: «Загитова все время нарушает законы. Что за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно»
103сегодня, 12:28
Иван Букин: «Уровень танцев на льду вырос, все ребята молодцы, все работают. Эта конкуренция подготовит к международным стартам»
7сегодня, 11:20
Ари Закарян: «Малинин – самый эрудированный спортсмен за мою карьеру. По мозгам ему не 20 лет, а все 40»
25сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Лев Лазарев о мотивации: «На льду чувствую себя счастливым. Когда был маленький, сам выбрал фигурное катание, и до сих пор нравится это делать»
3сегодня, 08:57
«Мои программы – это то, что меня окружает». Хореограф Плишкин о постановке на тему людских пороков
вчера, 13:50
Кубок Санта-Клауса. Ли Юйсян победил, Льютон-Брейн – 2-й, Власенко – 3-й
330 ноября, 20:50
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
423 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2623 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
323 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
722 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24