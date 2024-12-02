Елизавета Худайбердиева: «В танцах на льду колоссальная нагрузка. Казалось бы, четыре минуты, а сил не остается даже на то, чтобы сделать поклон»

Елизавета Худайбердиева рассказала о больших нагрузках фигуристов на тренировках.

«Многие люди задаются вопросом: почему фигуристы не выступают чаще? Почему соревнования проходят раз, дай бог, два в месяц? Вон же, у хоккейной команды игры через день, футболисты встречаются на поле тоже пару раз в неделю... Чего в фигурке такие лентяи?

Я писала ранее в колонках, что два дня после соревнований я часов сорок пребываю практически в невменозе. Так давайте расскажу, как проходит подготовка фигуриста к заветным четырем минутам на льду.

С апреля идет кропотливая, творческая работа поиска музыки, образов, элементов и находок. Зачастую в межсезонье мы проводим на льду от четырех до семи часов в день. Одиночники часто крутят у виска пальцем, когда мы, танцоры, рассказываем, что можем биться в попытках одной хореографической фишки два часа без остановки.

Танцы на льду – это про детали: идеальная музыкальность, чистота ребра, кропотливая проработка каждой дуги на синхронность, параллельность, близость позиции и артистизм. Ведь хорошего танцора отличает именно взаимодействие и единение партнеров вкупе с эмоциональностью, артистизмом и техничностью катания.

Дальше примерно за месяц до соревнований начинается активная подготовка к турниру. Сложность состоит в том, что условно марафонец для подготовки к забегу не бежит каждый день 42 км. В фигурном катании, как бы ты ни накатывал программу частями и кусочками, физическую выносливость без целиковых прокатов не наработать.

Можно убегаться на беговой дорожке, узаниматься силовыми тренировками в зале – все без толку. Мышцы, которые задействованы на льду, не наработать ничем, кроме как количеством прокатов.

А о том, что в танцах на льду колоссальная нагрузка, вам с удовольствием расскажут бывшие одиночники. Например, мой дорогой друг Артем Фролов был в полной уверенности, что откатывая произволку с четверными прыжками, уж с твиззлами и дорожками справится без каких-либо усилий!

Сложность танцев на льду заключается в другом – полное погружение в образ, эмоциональность, артистизм и психологическая нагрузка на тренировках. Казалось бы, простые четыре минуты, а сил не остается даже на то, чтобы сделать поклон после проката, ты выжатый лимон», – написала чемпионка России в колонке для «Матч ТВ».