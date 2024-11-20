Как же крута Москвина в 83! Стоит на руках и учит Загитову выбирать парней при помощи линейки

Тамара Москвина уже давно гуру парного катания в России и мире. Вот и на Гран-при в Санкт-Петербурге выведет своих звезд Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

В июне ей исполнилось 83 года, но для Москвиной это просто число. Есть доказательства!

Фирменный элемент – стойка на руках

На днях Галлямов выложил видео с Тамарой Николаевной – там она демонстрирует, как делать стойку на руках.

Высокая поддержка и тренировки на льду

В прошлом месяце Москвина удивляла на юбилее Александра Смирнова – сделала вместе с учеником высокую поддержку и сорвала аплодисменты.

В 2022-м Анастасия Мишина рассказывала, что Москвина перестала делать поддержки на льду только в 2017-м. Впрочем, остальные элементы при ней.

«Когда ставим программы, я сначала пробую элемент с Тамарой Николаевной, потом с Настей. Не надо недооценивать Тамару Николаевну», – отмечал тогда Галлямов.

«Даже не запыхалась» – прыжки на скакалке

Москвина сама показывает многие движения спортсменам:

«Коньки для меня – это еще и определенная хитрость, позволяющая много двигаться вместо походов по фитнес-клубам или какой-то другой физической активности. Когда я на льду, чувствую себя в тонусе, наравне с другими своими коллегами. Да и потом, во всем мире принято: тренер должен быть на коньках».

И не только на льду: попрыгать на скакалке – легко: «Осаночка, улыбочка. Даже не запыхалась».

Учила хоккеистов выходить на сцену

В прошлом году провела мастер-класс для хоккеистов СКА, как надо выходить на сцену. Миллер, Ротенберг и Медведев остались в восторге.

«Они красиво выходили. Но в основном надо выходить, смотря на зрителей. А на руководство посмотрим позже. Поэтому на следующую презентацию идем так...»

Сама шутит про возраст

Трюки от Москвиной всегда идут в контексте ее возраста. Она и сама делает на этом акцент:

«Эта фотография в газете будет? Тогда сверху обязательно напишите – «76!» – просила она журналистов «Спорт-Экспресса» в 2017-м, когда демонстрировала фирменную стойку на руках.

Тренер с юмором относится к возрасту:

● «Сначала думала, что не буду справлять день рождения, а подруга сказала: «Тамар, ведь не так много осталось». Если мне 83, то осталось не так много, уже 83 раза отпраздновала».

● «Алексей Мишин как-то подарил мне футболку, на которой было написано: «Мне всегда 18. Остальное опыт». Так я и живу».

● «Мне всего 22… До ста».

● «Мне всегда хочется придумать что-то такое, что поразит людей, чтоб они удивились: «Опять эта бабушка что-то напридумывала, непонятно, когда она уже угомонится».

Рассказывала Загитовой, как выбрать парня

Основной круг общения Тамары Николаевны – молодежь: ученики, хореографы, соперники. Поэтому она шутит не только над своим возрастом, но и старается быть на одной волне с молодыми фигуристами.

Так Москвина приглашала Анну Щербакову в пары:

«Аня, если надоест одиночное катание, переходи в парное. С мальчиком кататься веселее. Есть с кем поссориться, есть с кем поулыбаться.

И самое главное – представляешь, он всегда тебя берет на ручки, поднимает в воздух, бросает, носит. Иногда выбрасывает в выбросе – но ты приземляешься здорово».

А так – Алину Загитову:

«Приезжай. Вот ты катаешься одна, тренер тебе дал задание, ты одна и одна. С кем поговорить, с кем поспорить, с кем поссориться, кому ответить?»

Недавно опытная Москвина дала Загитовой и житейский совет о выборе парня:

«Катание – это одно, а мальчики как? Надо купить большую линейку, а потом выбирать по душевному состоянию».

Алина обещала воспользоваться советом.

Не против интервью с иностранцами и изучения нового

А еще Москвина не закрывается в коконе российской фигурки, следит за иностранцами и держится подальше от скандалов. Такой подход – редкость для наших мэтров.

● «В мире всегда появляется что‑то новое, что‑то уже забытое старое. Надо глядеть на мир открытыми глазами, наслаждаться сделанным. Надо искать, чему можно научиться у других, заимствовать новинки из других сфер, оставаясь открытым и восприимчивым ко всему новому. Но уважая и сохраняя ценное предыдущих поколений».

● «Обычно я даю интервью тем журналистам, кто меня просит. А потом, чем американский журналист хуже российского? Я очень многих журналистов знаю, со всего мира. Со всеми с удовольствием веду разговоры, интервью даю, просто беседую. Чем они хуже наших?»

● «Все полюбили хайп, скандалы, разборки. Нет, я на это не поддамся. Потом, если все этим занимаются, зачем мне присоединяться? Я хочу выделиться».

Как каталась молодая Москвина? Платье с открытым плечом, новейшие трюки и тренд на усложнение

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», RT, ТАСС, «Спорт день за днем», Sport24.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Екатерина Чеснокова