Мишина и Галлямов, Кадырова и Миронов, Даниелян, Гущина выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга.
Также в предварительном составе участников турнира присутствуют Ясмина Кадырова и Илья Миронов, Артур Даниелян, Ксения Гущина.
Соревнования пройдут 3-4 декабря в Академии фигурного катания.
Опубликовала: Мария Величко
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