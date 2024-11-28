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Мишина и Галлямов, Кадырова и Миронов, Даниелян, Гущина выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга.

Также в предварительном составе участников турнира присутствуют Ясмина Кадырова и Илья Миронов, Артур Даниелян, Ксения Гущина

Соревнования пройдут 3-4 декабря в Академии фигурного катания. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга
logoАртур Даниелян
logoЯсмина Кадырова
Ксения Гущина
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
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Илья Миронов
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