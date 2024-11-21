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Алина Урушадзе: «Пришло время двигаться дальше. Лучше сделать это вовремя, чем долго не показывать никаких результатов и жалеть об этом»

Грузинская фигуристка Урушадзе объяснила причину ухода из спорта.

«Мало кто знает, но я завершала карьеру еще три года назад на полгода, но потом по некоторым обстоятельствам вернулась и не пожалела об этом: хотелось добиться каких-то результатов.

Наверное, сейчас для меня пришло время двигаться дальше. Лучше сделать это вовремя, чем долго не показывать никаких результатов и жалеть об этом. Хочется просто понять, что помимо фигурного катания мне в жизни интересно, ведь только на нем мир не сходится.

Безусловно, я не ухожу со льда, буду пробовать себя в разных амплуа: участвовать в шоу, тренировать, ведь на данный момент у меня есть много знаний, которыми я могу делиться с подрастающим поколением.

Ближайшая цель — получить высшее образование, ведь я учусь на тренера в РГУФКе и в следующем году уже собираюсь получить диплом.

Тяжело ли было совмещать учебу с тренировками? Нет, преподаватели шли на уступки и помогали, к тому же, я учусь в своей сфере, это тоже облегчает ситуацию.

Не исключено, что в будущем я пойду учиться куда-то еще, но пока что конкретных планов у меня, откровенно говоря, нет», — рассказала Урушадзе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Алина Урушадзе
logoСпорт-Экспресс
сборная Грузии
женское катание
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