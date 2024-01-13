Александр Жулин: «Отправить сейчас сильнейшую российскую фигуристку кататься за другую страну – ее результаты упадут баллов на 20-30. Такое сейчас отношение к россиянам везде»

Александр Жулин объяснил, почему Анастасия Губанова не смогла победить на Евро.

Сегодня на турнире в Каунасе победила бельгийка Луна Хендрикс. Экс-россиянка , выступающая за Грузию, взяла серебро.

«Чемпионат Европы смотрю, конечно. Сам много там катался. Сейчас вижу там много моих друзей, соратников.

У Губановой сегодня не было шансов выиграть чемпионат Европы, хотя Луна Хендрикс прокатала с недокрутами. Это все потому, что на Губанову смотрят как на бывшую представительницу России. Все понимают, что она русский человек, поменявший гражданство.

Отправить сейчас сильнейшую российскую фигуристку кататься за другую страну – сразу же ее результаты резко упадут баллов на 20-30, потому что такое сейчас отношение к россиянам везде.

Мы-то с радостью туда вернулись бы, но нас там не хотят видеть. Они и без нас очень хорошо обходятся. Это для них единственный шанс завоевать какие-то места на подиуме», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду .