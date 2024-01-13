Александр Жулин: «Отправить сейчас сильнейшую российскую фигуристку кататься за другую страну – ее результаты упадут баллов на 20-30. Такое сейчас отношение к россиянам везде»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Жулин женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Спорт-Экспресс Фигурное катание

Александр Жулин объяснил, почему Анастасия Губанова не смогла победить на Евро.

Сегодня на турнире в Каунасе победила бельгийка Луна Хендрикс. Экс-россиянка Губанова, выступающая за Грузию, взяла серебро.

«Чемпионат Европы смотрю, конечно. Сам много там катался. Сейчас вижу там много моих друзей, соратников.

У Губановой сегодня не было шансов выиграть чемпионат Европы, хотя Луна Хендрикс прокатала с недокрутами. Это все потому, что на Губанову смотрят как на бывшую представительницу России. Все понимают, что она русский человек, поменявший гражданство.

Отправить сейчас сильнейшую российскую фигуристку кататься за другую страну – сразу же ее результаты резко упадут баллов на 20-30, потому что такое сейчас отношение к россиянам везде.

Мы-то с радостью туда вернулись бы, но нас там не хотят видеть. Они и без нас очень хорошо обходятся. Это для них единственный шанс завоевать какие-то места на подиуме», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Жулин.

46 комментариев
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Никто не заметил, но сейчас жулин признался, что 20-30 баллов из результатов лучших рос.фигуристок - это грибы за флаг.
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Ну, касательно твоих пар - даже побольше упадут)
И русофобия тут будет вовсе не причём.
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да все просто здесь - Луне подарили долгожданный титул. Вдруг в следующем году россиянки выйдут, вообще без шансов))) а так даже не Губанова, а Нина лучше всех откатала
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Что за бред, вот кто Петросян даст мало? Вот даже если ей компы 60 поставить, у нее техника за 90, в сумме там люди 150 в принципе не имеют. И про кп тоже, вот сделает муравьева 3а и и всё, тут хоть 30 ей за компы поставь, она все равно техникой под 47 всех обыграет. Да и 30 ей не поставят при её то катании!
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Слабовато Губанова каталась, чего уж там, скорость низкая, особенно во второй части. И как-то без эмоций.
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А может, дело не в этом?
Может, просто не надо на внутрироссийских соревнованиях грибовать всех подряд за все подряд?

Техника, понятно, слабее на ЧЕ. А не заметили, что и компы у всех адекватные? 60+ получили только несколько человек. Чего не скажешь, о ЧР, где любой вчерашней юниорке, которая прыгнула квал, лепят 70+
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Да ну, глупости. Если бы Настю принижали из-за национальности, её бы упаковали под Нину.

Просто решили отдать золото Луне и сделали всё для этого. Не зря фоточку в аккаунте вешали...

З.Ы. Давненько Жулин ЖО не комментил))
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Какое-то беспросветное нытье…
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Ответ АннаФ
Что за бред, вот кто Петросян даст мало? Вот даже если ей компы 60 поставить, у нее техника за 90, в сумме там люди 150 в принципе не имеют. И про кп тоже, вот сделает муравьева 3а и и всё, тут хоть 30 ей за компы поставь, она все равно техникой под 47 всех обыграет. Да и 30 ей не поставят при её то катании!
давайте оставим Петросян и Муру себе))) не надо их никуда) Вон Самоделкина собралась, и хватит)
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Не знаю, может, конечно оценки и упадут, но по выступающим за другие страны русским этого не скажешь. Та же Губанова на этом ЧЕ получила плюсом 6,5 баллов по сравнению с прошлым годом. У ДС на Олимпиаде было 180, сегодня 190. Я не увидела, что снижают оценки, потому что бывший россиянин - кто на что накатал, тот то и получил.
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А если бы взяла золото, то говорил бы о непобедимом Русском духе?)
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В Европе не захотят видеть наших еще лет сто...
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Всё очень относительно.
Как Жулин объяснит благосклонное отношение судей к Девисам? У них неприлично высокие баллы, а ведь ПП полный отстой.

И вот за этот отстой грузинский дуэт получает высокие баллы, а Настю жёстко топят.
Федерация одна.
У всего должно быть разумное объяснение.
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А может дело не в отношении, а просто в том, что российские фигуристы не катаются реально на те баллы в компонентах и гое, которые получали за Россию, они получали эту прибавку в 20 баллов чисто за флаг и за сильную федерацию.
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Настя Губанова наша русская девочка,многие из нас за нее болели и рады ее медали .Но говорить,что ей недодали,несерьезно.Там больше не за что давать.В ПП уж точно .
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Ответ Catherine Ivanova
А может дело не в отношении, а просто в том, что российские фигуристы не катаются реально на те баллы в компонентах и гое, которые получали за Россию, они получали эту прибавку в 20 баллов чисто за флаг и за сильную федерацию.
Такая сильная федерация, что постоянно отменяли соревнования, когда федерации других видов спорта уже проводили в ковидную истерию, а потом эту сильную федерацию первой отстранили и до сих пор сидят без стартов.
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Ой, да хорош уже ныть и прибедняться.
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Кто о чем, авшивый о pycoфобии
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Жулин оседлал русофобскую тему и шпарит хренью: "она русский человек, поменявший гражданство." - Губанова НЕ меняла гражданства, она имеет российский паспорт и живёт в Питере - российская конституция и российские законы считают её исключительно российской гражданкой на територии РФ, такова международная практика для лиц с двумя и более паспортами. Ликбез для безграмотного Жулина.
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Ответ Jessi
Да) и компы поставят реальные)
Вот прямо жаль, что мы не можем проверить Вашу гипотезу. :) Очень жаль.
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Впору подумать где оказались бы воспитанники самого Жулина ( не считая СБ, конечно) погоди они на этот праздник танцевального мастерства, а он все про девушек прогнозирует, девушки как раз не посрамят, не компонентами так техникой отобьются....
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Ответ lepestok
давайте оставим Петросян и Муру себе))) не надо их никуда) Вон Самоделкина собралась, и хватит)
Нет, я говорю, что если наших выпустят, при всем желании занизить им оценки, шансов сделать это не будет. Потому что наши техникой настолько впереди планеты всей, что придержать не получится как это сделали с Настей Губановой. Просто у Насти ультра си нет, а запаса тройных ей не хватает чтобы бороться с грибами Луны. Но у наших то этот запас есть. Поэтому бред сказал Жулин, ничего у них не получилось бы.
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Ответ B.l.a.z.e
Ну Саша уже накатил, это заметно, простим ему - пятница же)
Вроде суббота))
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Ответ АннаФ
Что за бред, вот кто Петросян даст мало? Вот даже если ей компы 60 поставить, у нее техника за 90, в сумме там люди 150 в принципе не имеют. И про кп тоже, вот сделает муравьева 3а и и всё, тут хоть 30 ей за компы поставь, она все равно техникой под 47 всех обыграет. Да и 30 ей не поставят при её то катании!
Ну мы уже видели, как Вакаба с трикселем на ОИ проиграла Щербаковой в кп. Не факт, что Муравьевой не найдут недокрутов да и что триксель вообще удастся. Ну и это пока у Петросян техника 90, а что будет через пару лет, будет ли там хотя бы честное 70 - загадка...
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Ответ АннаФ
Нет, я говорю, что если наших выпустят, при всем желании занизить им оценки, шансов сделать это не будет. Потому что наши техникой настолько впереди планеты всей, что придержать не получится как это сделали с Настей Губановой. Просто у Насти ультра си нет, а запаса тройных ей не хватает чтобы бороться с грибами Луны. Но у наших то этот запас есть. Поэтому бред сказал Жулин, ничего у них не получилось бы.
Не обманывайтесь. Валиева на пути к Хромых. Петросян и Муравьёва ещё не прошли пубертат. В этом сезоне они могли бы выиграть, но в следующем сезоне не известно что с ними будет.
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Ответ Catherine Ivanova
Ну мы уже видели, как Вакаба с трикселем на ОИ проиграла Щербаковой в кп. Не факт, что Муравьевой не найдут недокрутов да и что триксель вообще удастся. Ну и это пока у Петросян техника 90, а что будет через пару лет, будет ли там хотя бы честное 70 - загадка...
Саша тоже была уверена, что со своими пятью квадами будет первой)
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Ответ Железная Леди
Он о чем? пусть вспомнит, кагда его фигуристы были на верху? Может ошибаюсь, но Навка Костомаров и все.Правда, я про ОИ.
Тоже хотела про Вику с Никитой написать. Они и ЧЕ, и ЧМ, и серебряные медалисты, и Никита с Леной у того же Жулина катались, получили бронзу ОИ.

Жулин весьма и весьма неплохой тренер, не без заскоков, но в целом.
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Ответ Grads
Слабовато Губанова каталась, чего уж там, скорость низкая, особенно во второй части. И как-то без эмоций.
и она сама сказала, что приехала развлечься и не более того...
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Ответ Zhuuuzhik
Тоже хотела про Вику с Никитой написать. Они и ЧЕ, и ЧМ, и серебряные медалисты, и Никита с Леной у того же Жулина катались, получили бронзу ОИ. Жулин весьма и весьма неплохой тренер, не без заскоков, но в целом.
Никита и Лена тогда катались не у Жулина, у него были БС.
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Ответ Железная Леди
Он о чем? пусть вспомнит, кагда его фигуристы были на верху? Может ошибаюсь, но Навка Костомаров и все.Правда, я про ОИ.
Конечно ошибаетесь.Синицина Кацалапов.
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