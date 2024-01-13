Александр Жулин: «Отправить сейчас сильнейшую российскую фигуристку кататься за другую страну – ее результаты упадут баллов на 20-30. Такое сейчас отношение к россиянам везде»
Александр Жулин объяснил, почему Анастасия Губанова не смогла победить на Евро.
Сегодня на турнире в Каунасе победила бельгийка Луна Хендрикс. Экс-россиянка Губанова, выступающая за Грузию, взяла серебро.
«Чемпионат Европы смотрю, конечно. Сам много там катался. Сейчас вижу там много моих друзей, соратников.
У Губановой сегодня не было шансов выиграть чемпионат Европы, хотя Луна Хендрикс прокатала с недокрутами. Это все потому, что на Губанову смотрят как на бывшую представительницу России. Все понимают, что она русский человек, поменявший гражданство.
Отправить сейчас сильнейшую российскую фигуристку кататься за другую страну – сразу же ее результаты резко упадут баллов на 20-30, потому что такое сейчас отношение к россиянам везде.
Мы-то с радостью туда вернулись бы, но нас там не хотят видеть. Они и без нас очень хорошо обходятся. Это для них единственный шанс завоевать какие-то места на подиуме», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Жулин.
И русофобия тут будет вовсе не причём.
Может, просто не надо на внутрироссийских соревнованиях грибовать всех подряд за все подряд?
Техника, понятно, слабее на ЧЕ. А не заметили, что и компы у всех адекватные? 60+ получили только несколько человек. Чего не скажешь, о ЧР, где любой вчерашней юниорке, которая прыгнула квал, лепят 70+
Просто решили отдать золото Луне и сделали всё для этого. Не зря фоточку в аккаунте вешали...
З.Ы. Давненько Жулин ЖО не комментил))
Как Жулин объяснит благосклонное отношение судей к Девисам? У них неприлично высокие баллы, а ведь ПП полный отстой.
И вот за этот отстой грузинский дуэт получает высокие баллы, а Настю жёстко топят.
Федерация одна.
У всего должно быть разумное объяснение.
Жулин весьма и весьма неплохой тренер, не без заскоков, но в целом.