Даниил Самсонов снялся с произвольной программы на Гран-при России в Москве
Даниил Самсонов снялся с произвольной программы на Гран-при в Москве.
Накануне Самсонов занял четвертое место в короткой программе. На прошлом этапе Гран-при в Красноярске он завоевал бронзу.
Сообщается, что фигурист получил травму на тренировке.
«Что-то серьезное? Скорее нет. К чемпионату России должен успеть восстановиться», – приводит слова Самсонова Sport24.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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