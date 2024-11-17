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Даниил Самсонов снялся с произвольной программы на Гран-при России в Москве

Даниил Самсонов снялся с произвольной программы на Гран-при в Москве.

Накануне Самсонов занял четвертое место в короткой программе. На прошлом этапе Гран-при в Красноярске он завоевал бронзу. 

Сообщается, что фигурист получил травму на тренировке.

«Что-то серьезное? Скорее нет. К чемпионату России должен успеть восстановиться», – приводит слова Самсонова Sport24.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
мужское катание
logoДаниил Самсонов
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