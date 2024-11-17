Татьяна Тарасова: «Короткая у мужчин была очень зрелищной. Что ни программа, то сюрприз»

Татьяна Тарасова довольна выступлением мужчин в короткой на Гран-при в Москве.

«Короткая программа у мужчин была очень зрелищной! Что ни программа, то сюрприз.

Все мужчины катались максимально хорошо, по крайне мере так выглядела первая шестерка. Первая тройка была просто нечто!

Все катались и прыгали очень хорошо! А самое главное, что все они музыку слышали во время прокатов», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.