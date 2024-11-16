Букин об этапе Гран-при в Москве: «Качество льда оставляет желать лучшего. Очень хотим, чтобы тот, кто отвечает за это, подумал, как вставить заливку»

Иван Букин отметил плохое качество льда на этапе Гран-при России в Москве.

Дуэт Букина и Александры Степановой лидирует после ритм-танца с 85,67 баллами.

« Для меня очень важно, что зрители и атмосфера на льду были потрясающими. Все очень сильно поддерживали. Благодарю всех.

Качество льда оставляет желать лучшего. На всех крупных стартах перед третьей разминкой всегда заливка. У девочек колготки, у некоторых есть постановки на лед, а лед весь изъезжен, бывает, что ноги в кровь.

У Саши после Магнитогорска две недели проходила нога, мы не делали некоторые элементы, ей было больно. Очень хотим, чтобы тот, кто отвечает за это, подумал, как вставить заливку. На соревнованиях лед чуть лучше, но все достаточно травматично», – сказал фигурист.

«На тренировках прям катастрофа, лед очень плохой. Видела, что на тренировках ребята пропускали элементы на коленях.

Меня очень порадовало, что зрители в Москве так приняли. Реакция зрителей говорит сама за себя. Круто, что всю программу проезжаешь с головой. Мы прибавили в скорости, в физическом состоянии, лучше выкатываем программу.

Когда ты вообще не волнуешься, думаешь: «А почему ты не волнуешься?» Я думаю, сегодня мы справились с этим небольшим нервом», – добавила Степанова.