Трусова – на вопрос об участии в турнирах: «Осталось два этапа Гран‑при – как думаете, я буду?»
Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возвращении на соревнования.
Трусова (после свадьбы – Игнатова) является серебряным призером Олимпийских игр. Последний раз она участвовала в турнирах в 2022 году, но перед началом нынешнего сезона выступала на контрольных прокатах.
– На каких турнирах ждать?
– Всё видите сами. Осталось два этапа Гран‑при. Как думаете, я буду? В Петербурге буду, но не выступать. Чемпионат по прыжкам? Так далеко не загадываю, – сказала 20-летняя фигуристка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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