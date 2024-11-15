Трусова – на вопрос об участии в турнирах: «Осталось два этапа Гран‑при – как думаете, я буду?»

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возвращении на соревнования.

Трусова (после свадьбы – Игнатова) является серебряным призером Олимпийских игр. Последний раз она участвовала в турнирах в 2022 году, но перед началом нынешнего сезона выступала на контрольных прокатах.

– На каких турнирах ждать?

– Всё видите сами. Осталось два этапа Гран‑при. Как думаете, я буду? В Петербурге буду, но не выступать. Чемпионат по прыжкам? Так далеко не загадываю, – сказала 20-летняя фигуристка.