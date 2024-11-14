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Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»

Горшенина и Макаров рассказали, что довольны выступлением на Мемориале Горшкова.

– Как вы проанализируете свое выступление здесь?

Арина Горшенина: Мы, безусловно, получили удовольствие от этих выступлений. У нас были ошибки, над которыми мы будем работать, чтобы в дальнейшем не допускать грязи в катании и увереннее выходить на старт.

– Как оцените свой произвольный танец?

Илья Макаров: Мне кажется, мы проехали его хуже, чем ритм‑танец накануне. Было больше ошибок в произвольном.

– Чем это объясняете?

Горшенина: Я думаю, свою роль сыграло волнение, которое не позволило в технической части нам полностью уверенно проехать и сделать то, что мы действительно умеем.

– Есть некий осадок, что не смогли показать все, что наработали на тренировках?

Макаров: Нет, результатом мы довольны. Смогли улучшить результаты и в ритм‑танце, и в произвольном, и по сумме. Хочется кататься лучше, ярче, чище.

– Этот Гран‑при посвящен памяти Александра Георгиевича Горшкова. Что можете сказать о нем?

Горшенина: Для нас огромная честь выступать на этапе Гран‑при, названным в честь Александра Георгиевича. Очень приятно, что сделали значимый старт в его честь. В прошлом сезоне мы выступали на Мемориале А. Г. Горшкова в Сочи. В этом сезоне очень приятно, что это есть один из этапов Гран‑при.

– Есть ли планы, что дальше?

Макаров: Первенство России, финал Гран‑при и очень много работы.

Горшенина: По поводу остального, я думаю, мы узнаем в дальнейшем у наших тренеров.

– Следите за взрослой серией Гран‑при? Кто вас впечатляет?

Горшенина: На российской арене сейчас у нас очень много сильных, мастерских пар. Равняться хочется на каждую. Первая тройка, шестерка – очень классные ребята.

Макаров: Естественно, болеем за ребят из нашей группы. За Варю (Жданову) с Тимуром (Бабаевым‑Смирновым) и Лизу (Шичину) с Пашей (Дроздом).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександр Горшков
logoПавел Дрозд
Елизавета Шичина
Тимур Бабаев-Смирнов
logoСерия Гран-при России
Арина Горшенина
Илья Макаров
Варвара Жданова
Мемориал Горшкова
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