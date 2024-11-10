Дмитрий Алиев: «Я катаюсь с травмой, смирился, что на протяжении этого сезона она будет. Никакого прогресса после контрольных прокатов, к сожалению, нет»

Алиев заявил, что смирился с тем, что травма будет беспокоить его весь сезон.

Сегодня Дмитрий Алиев стал пятым на этапе Гран-при России в Красноярске с результатом 263,78 балла. Победил Николай Угожаев, второе место занял Петр Гуменник, третье – Даниил Самсонов.

«Просел немного в серединке, это связано с концентрацией. Она была на лутце и сальхове, потом отпустил себя, подумал, что должно пойти.

Вчера ошибки были, потому что у меня был больше общий запал после двух четверных, и я в потоке энергии туда, «в море» нырнул. Надо было себя немного притушить.

У меня нет разочарований. Я катаюсь с травмой, смирился, что на протяжении этого сезона она будет. Никакого прогресса после контрольных прокатов, к сожалению, нет, хотя нагрузка была тяжелая. Короткой я доволен. Несмотря на падение, знаю, что буду улучшать в ней.

Пропуск соревнований на меня плохо влияет. Надо бороться с тем, что сейчас есть. Была проделана такая большая работа, что нет смысла бросать. Нужно идти до чемпионата России, а потом и до финала Гран-при.

А вот так просто прекращать нет смысла. Четыре четверных – это не авантюра, это уже исполнялось мной, – сказал Алиев.