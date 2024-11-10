Елизавета Худайбердиева: «Медали очень важны. Для чего мы еще катаемся? Мы спортсмены, нас конкуренция по-хорошему злит»

Худайбердиева и Базин высказались о конкуренции в танцах на льду.

Сегодня Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили на этапе Гран-при России «Красноярье» с результатом 209,40 балла. На предыдущем этапе победу одержали Александра Степанова и Иван Букин, набрав 207,40 балла.

Базин: Мы улучшили на баллы по сравнению с прошлым сезоном. Рады, что приблизились к нашим главным соперникам. Прикольно посмотреть на баллы конкурентов, это всегда интересно. Но надо дождаться турнира, где мы будем выступать все вместе.

Худайбердиева: Медали очень важны. Для чего мы еще катаемся? Мы спортсмены. Нас конкуренция по-хорошему злит.

Но мы не получим кайф, если не сделаем то, чего хотят от нас тренеры.