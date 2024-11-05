Алена Леонова: «Если Губанова допускает ошибку, возникает ощущение, что ей рубят оценки в два раза больше, чем остальным»

Алена Леонова считает, что фигуристке Анастасии Губановой занижают оценки.

Грузинская спортсменка заняла восьмое место на Гран-при Франции в Анже.

– Во Франции также выступала Анастасия Губанова из группы Евгения Рукавицына. Она достаточно неплохо начала сезон, но в Анже допустила много ошибок и заняла лишь восьмое место. С чем можно связать такой результат?

– Как-то пошел спад, очень плохо, что он попал на этап Гран-при. Возможно, Настя немного не совладала со своими ожиданиями от соревнования, оба проката – абсолютно не ее. Хочется поддержать ее сейчас.

В короткой программе она упала только с лутца во второй половине, но на выходе получила очень маленькие баллы за технику. За один лутц ее наказали очень сильно, нашли все, что могли найти. Произвольная, возможно, еще не до конца вкатана, хотя на Мемориале Дениса Тена получилось откататься достаточно чисто, был только один срыв.

Получается, что ей нельзя давать ни малейшего повода. Если она допускает ошибку, возникает ощущение, что ей рубят оценки в два раза больше, чем всем остальным, хотя, казалось бы, статус чемпионки Европы должен что-то весить. Но так получается не первый сезон, мне лично за это обидно, я не представляю, что Настя чувствует в этот момент, – сказала Леонова .