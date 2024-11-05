Осокина о татуировках: «У меня змея набита на груди, а дракон на спине. Это символ силы, мощи – мне показалось, что это круто»

Фигуристка Елизавета Осокина рассказала о своих татуировках.

Осокина выступает в парном катании в Артемом Грицаенко. Фигуристы заняли второе место на этапе Гран-при России в Казани.

– Комментатор Первого канала Павел Занозин на весь зал объявлял интересные факты о спортсменах – так мы узнали о татуировке змеи. Расскажите, почему именно это пресмыкающееся?

– У меня змея набита на груди, а дракон на спине. Это символ силы, мощи – мне показалось, что это круто. Когда я смотрю на нее, у меня какая-то сила появляется, – сказала Осокина.

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