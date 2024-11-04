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Евгения Медведева: «Люблю красивые дорогие вещи. Не люблю ими понтоваться, люблю их носить, знать, что они у меня есть»

Евгения Медведева рассказала, что любит дорогую одежду и аксессуары.

– От спортивного я отхожу, больше, наверное, по классике. Отдельная любовь – пиджак Dior, винтаж.

– Самая дорогая вещь какая?

– Она не здесь, она спрятана подальше, не покажу. Пускай будет вот этот браслет Bulgari. Я не очень люблю называть цены, потому что это не совсем в моем образе.

– Но ты любишь тяжелый люкс.

– Я люблю красивые дорогие вещи. Не люблю ими понтоваться, люблю их носить. Люблю знать, что они у меня есть. Поэтому без расценок, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в интервью Ксении Собчак.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ютуб-канал Ксении Собчак
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