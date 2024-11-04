Евгения Медведева: «Люблю красивые дорогие вещи. Не люблю ими понтоваться, люблю их носить, знать, что они у меня есть»
Евгения Медведева рассказала, что любит дорогую одежду и аксессуары.
– От спортивного я отхожу, больше, наверное, по классике. Отдельная любовь – пиджак Dior, винтаж.
– Самая дорогая вещь какая?
– Она не здесь, она спрятана подальше, не покажу. Пускай будет вот этот браслет Bulgari. Я не очень люблю называть цены, потому что это не совсем в моем образе.
– Но ты любишь тяжелый люкс.
– Я люблю красивые дорогие вещи. Не люблю ими понтоваться, люблю их носить. Люблю знать, что они у меня есть. Поэтому без расценок, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в интервью Ксении Собчак.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ютуб-канал Ксении Собчак
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости