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Дарья Садкова сделала два четверных прыжка в произвольной программе на Гран-при России в Казани

Дарья Садкова прыгнула два квада в произвольной программе на Гран-при России.

Фигуристка чисто исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, а на сольном четверном тулупе коснулась льда рукой на выезде.  

Остальные прыжки Садкова сделала без ошибок. Она получила за прокат 149,39 балла (84,64 за технику).

Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
Дарья Садкова
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