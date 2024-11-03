Дарья Садкова сделала два четверных прыжка в произвольной программе на Гран-при России в Казани
Дарья Садкова прыгнула два квада в произвольной программе на Гран-при России.
Фигуристка чисто исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, а на сольном четверном тулупе коснулась льда рукой на выезде.
Остальные прыжки Садкова сделала без ошибок. Она получила за прокат 149,39 балла (84,64 за технику).
Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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