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Вакаба Хигучи: «Я старалась сосредоточиться на выступлении и не слишком думать о результате. Думаю, шаги можно было сделать лучше»

Вакаба Хигучи оценила выступление в произвольной программе на Гран-при во Франции.

Японская фигуристка заняла на турнире второе место, уступив американке Эмбер Гленн. 

«Я старалась сосредоточиться на выступлении и не слишком думать о результате. На прыжках я не допустила много ошибок, но хотелось бы больше выложиться на последних шагах.

Но я уже чувствовала усталость. Думаю, шаги можно было сделать лучше», – сказала Хигучи. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
logoсборная Франции
logoсборная Японии
женское катание
logoВакаба Хигучи
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