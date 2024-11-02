Вакаба Хигучи: «Я старалась сосредоточиться на выступлении и не слишком думать о результате. Думаю, шаги можно было сделать лучше»

Вакаба Хигучи оценила выступление в произвольной программе на Гран-при во Франции.

Японская фигуристка заняла на турнире второе место, уступив американке Эмбер Гленн.

«Я старалась сосредоточиться на выступлении и не слишком думать о результате. На прыжках я не допустила много ошибок, но хотелось бы больше выложиться на последних шагах.

Но я уже чувствовала усталость. Думаю, шаги можно было сделать лучше», – сказала Хигучи.