Мишин о возможном возвращении Валиевой в спорт: «Такие добрые помыслы — это всегда хорошо»

Алексей Мишин положительно воспринял новость о возможном возвращении Валиевой.

Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет продолжить карьеру. Дисквалификация Валиевой за допинг закончится в декабре 2025 года.

«Валиева хочет вернуться после окончания дисквалификации? Это хорошо. Такие добрые помыслы – это всегда хорошо», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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