Мишин о возможном возвращении Валиевой в спорт: «Такие добрые помыслы — это всегда хорошо»
Алексей Мишин положительно воспринял новость о возможном возвращении Валиевой.
Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет продолжить карьеру. Дисквалификация Валиевой за допинг закончится в декабре 2025 года.
«Валиева хочет вернуться после окончания дисквалификации? Это хорошо. Такие добрые помыслы – это всегда хорошо», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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