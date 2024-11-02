Роднина о возможном возвращении Валиевой: «Обещать – не значит жениться. Чисто технически Камила уже не сможет вернуться на свой прежний уровень»

Роднина считает, что Валиева не вернется на свой прежний уровень как фигуристка.

Ранее Камила Валиева заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания дисквалификации за допинг.

«Знаете, есть хорошая поговорка «Обещать – не значит жениться». Поэтому пообещать вернуться Камила может. А если говорить о возвращении на свой прежний уровень – думаю, что чисто технически она уже не сможет на него вернуться.

В силу того, что изменились параметры тела, а после этого меняется и техника. Наверное, она сейчас находится не в такой тренировочной форме, в которой была до всех этих событий (Олимпиады-2022 в Пекине и открытия дела в CAS). Потому что мы все прекрасно знаем, что тела девушек меняются, изменяются и техника, и психика. Так что могу пожелать Камиле только успеха и удачи.

В следующем году ей будет 19 лет. Но вспомните, во сколько лет у нас закончила Юлия Липницкая ? Во сколько завершила карьеру Алина Загитова ? Во сколько закончила Евгения Медведева , которая задержалась дольше всех? Это чистая статистика и ничего другого.

Но, с другой стороны, сегодня те изменения, которые ввел ISU, дают возможность выступать более старшим по возрасту спортсменкам. Поэтому здесь есть и определенные привилегии. Но поскольку все давно не видели, в какой Камила сейчас находится форме, то о ее будущем остается только гадать на кофейной гуще», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.