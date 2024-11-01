Кацалапов о продолжении карьеры: «Надо серьезно об этом подумать. Наверное, на данный момент мы не готовы вернуться».
В апреле 2023 года дуэт объявил о приостановке карьеры. Ранее Кацалапов и Синицина побеждали на чемпионате мира-2021 и взяли серебро на Олимпиаде-2022 в танцах на льду.
«Когда мы катаем шоу, я так сильно завожусь, как и в спорте, серьезно и сурово отношусь к ошибкам, разбираем, что не так, до шоу и после. Все-таки соревнования – это стресс, а у нас сейчас совсем кардинально изменилась жизнь.
Мы катаемся на всех катках страны. Это не менее интересно, и захотеть вернуться в спорт – надо серьезно об этом подумать. Наверное, на данный момент мы не готовы вернуться.
Очень приятно видеть новые элементы, новые поддержки [на нынешних соревнованиях]. Когда я выступал на Олимпийских играх, поддержка была, кажется, семь секунд, ее увеличили на секунду, и вы представляете, насколько стало легче и ребятам, и визуально хорошо на это смотреть. Я к тому, что работа в танцах на правильном направлении.
Люблю следить за родными соперниками, с которыми еще довелось соревноваться. Поскольку мы сейчас не выступаем с Викой, интересно посмотреть, какие эмоции, что им по силам, как они себя настраивают, чтобы продолжать этот олимпийский путь», – сказал Кацалапов.
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