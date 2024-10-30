Боброва о Кондратюке: «Четверные — потрясающие! Но он так много теряет на других элементах»
Екатерина Боброва считает, что Марк Кондратюк много теряет на непрыжковых элементах.
27 ноября Кондратюк одержал победу на Гран-при России в Магнитогорске. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков.
«Что хочется сказать по Марку… Четверные — потрясающие! Молодец! Где-то грязные выезды, да, но он старается этот барьер преодолеть.
Прокаты и два старта подряд — пять четверных. Но он так много теряет на других элементах! И вот садится Марк с фразой: «Ну если не сейчас за 200, то я уже не знаю что». Мне так хотелось сказать: «Марк, вращения и дорожки, тогда за 200 точно будет».
Помимо прыжков, есть другие элементы, и их еще половина программы», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости