Боброва о Кондратюке: «Четверные — потрясающие! Но он так много теряет на других элементах»

Екатерина Боброва считает, что Марк Кондратюк много теряет на непрыжковых элементах.

27 ноября Кондратюк одержал победу на Гран-при России в Магнитогорске. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков.

«Что хочется сказать по Марку… Четверные — потрясающие! Молодец! Где-то грязные выезды, да, но он старается этот барьер преодолеть.

Прокаты и два старта подряд — пять четверных. Но он так много теряет на других элементах! И вот садится Марк с фразой: «Ну если не сейчас за 200, то я уже не знаю что». Мне так хотелось сказать: «Марк, вращения и дорожки, тогда за 200 точно будет».

Помимо прыжков, есть другие элементы, и их еще половина программы», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Кондратюк так хорош, что потягался бы с Малининым?