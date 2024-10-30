Дина Аверина о травме на «Ледниковом периоде»: «Сразу скажу – виновата я. Просто упала, зашили без наркоза»

Гимнастка Дина Аверина рассказала о травме, полученной на «Ледниковом периоде».

Съемки нового сезона телепроекта стартовали в октябре. 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике выступает в паре с олимпийским чемпионом в команде Дмитрием Соловьевым .

«Сразу скажу – виновата я. Просто упала, зашили без наркоза. Было страшно или больно? Сначала страх, боли не было. А потом, как многие знают, я боюсь уколов и иголок, но Дима был рядом, он меня успокаивал. Еще попросил, чтобы все красивенько зашили.

В гимнастике такого нет, максимум лоб разбивали, как у Ариши [было]. Я только бровь разбивала, но мне не зашивали. Мыслей [покинуть проект] не было, было просто страшно. На первой тренировке после того, как меня зашили, молчали час, пока раскатывались», – сказала Аверина.

«Никто не виноват. У нас специфика спорта разная, Дина привыкла вытягивать ноги, стопы. Плюс еще усталость, мы в этот день очень много работали, тренировались. Я видел это уже по глазам Дины. Зато мы поняли, какие есть трудности, к ним надо более внимательно относиться», – добавил Соловьев.