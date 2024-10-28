Дина Аверина получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»

Гимнастка Дина Аверина получила травму на съемках «Ледникового периода».

Съемки нового сезона телепроекта стартовали в октябре. Аверина выступает в шоу в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым .

«У Дины Авериной был разбит подбородок во время тренировок, даже зашивали», – сообщил Алексей Ягудин.

«Я не волновалась, потому что у меня самый лучший партнер. Он меня обучает, ведет, как я могу его подвести», – сказала 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.