Дина Аверина получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Гимнастка Дина Аверина получила травму на съемках «Ледникового периода».
Съемки нового сезона телепроекта стартовали в октябре. Аверина выступает в шоу в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.
«У Дины Авериной был разбит подбородок во время тренировок, даже зашивали», – сообщил Алексей Ягудин.
«Я не волновалась, потому что у меня самый лучший партнер. Он меня обучает, ведет, как я могу его подвести», – сказала 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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