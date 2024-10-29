Австралийский фигурист Мур: «Во время ковида я жил в России, где у меня не было англоговорящих друзей. Не оставалось выбора, кроме как выучить русский»
В 2020 году Гектор Гиотопулос Мур встал в пару с Анастасией Голубевой в Москве. Сейчас дуэт представляет Австралию и тренируется в Канаде, в октябре он занял третье место на этапе Гран-при в Галифаксе.
Мур: Во время пандемии ковида я жил в России, где у меня не было друзей, говорящих по-английски. Единственными англоговорящими, кого я знал в то время в Москве, были наши тренеры. Так что я общался по-английски только с ними. Я завел несколько русских друзей, и у меня не оставалось выбора, кроме как выучить русский.
Голубева: Мой английский был не слишком хорош. Поэтому все общение – только на русском. Он (Мур) здорово говорит по-русски.
Мур: Наши тренировки практически целиком проходили на русском языке. Мне очень нравилось тренироваться в Москве. Там было очень весело. Я познакомился со многими очень хорошими фигуристами, и у меня остались дружеские отношения на всю жизнь со многими людьми из Москвы.
Определенно, [сначала] был культурный шок. В мою первую неделю в Москве были парады и фейерверки. В Австралии фейерверки вне закона, вы не можете купить их. Я слышал, как взрываются фейерверки [в Москве], и думал, что это выстрелы.
В течение сезона-2021/22 мы решили оставаться в Европе, потому что там проходили все наши соревнования. После юниорского чемпионата мира-2022 Настя приехала в Сидней, и мы тренировались там.
Голубева: Мне было страшно переезжать в Австралию одной, без семьи. Это меня пугало. Я впервые покидала свою семью и ехала в страну с совершенно другой культурой и другим языком. Сперва было довольно сложно. Но, конечно, помогло фигурное катание: сосредоточиться на работе и быть уверенной, что мое психологическое состояние в порядке.
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