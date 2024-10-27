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Ксения Гущина: «Второе место стало достаточно неожиданным. Я старалась настраиваться на хороший прокат, не думать о результате»

Ксения Гущина назвала неожиданным второе место на этапе Гран-при России.

Сегодня Гущина взяла серебро на этапе в Магнитогорске (203,78 балла). Победила Анна Фролова (226,33).

– Прокомментируйте свое выступление. Это сюрприз для самой себя?

– Я старалась настроиться на хорошие, чистые прокаты. На место я не рассчитывала. Старалась не думать об этом. Поэтому второе место стало достаточно неожиданным.

– Как настраивались на произвольную программу после короткой, где заняли второе место?

– Я старалась настраиваться на хороший прокат, не думать о результате, повторюсь, и откатать хорошо.

– Можно ли сказать, что в этом сезоне это твой лучший прокат произвольной и короткой?

– Я пока не знаю, еще будет много стартов. Надеюсь, будет еще лучше.

– Успели ли пообщаться с тренером? Все видели, когда она встретила вас со льда щелбаном.

– Посмеялись больше. Это уже останется между нами, – ответила Гущина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
Ксения Гущина
logoСерия Гран-при России
Звезды Магнитки
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