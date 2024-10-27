Ксения Гущина: «Второе место стало достаточно неожиданным. Я старалась настраиваться на хороший прокат, не думать о результате»
Сегодня Гущина взяла серебро на этапе в Магнитогорске (203,78 балла). Победила Анна Фролова (226,33).
– Прокомментируйте свое выступление. Это сюрприз для самой себя?
– Я старалась настроиться на хорошие, чистые прокаты. На место я не рассчитывала. Старалась не думать об этом. Поэтому второе место стало достаточно неожиданным.
– Как настраивались на произвольную программу после короткой, где заняли второе место?
– Я старалась настраиваться на хороший прокат, не думать о результате, повторюсь, и откатать хорошо.
– Можно ли сказать, что в этом сезоне это твой лучший прокат произвольной и короткой?
– Я пока не знаю, еще будет много стартов. Надеюсь, будет еще лучше.
– Успели ли пообщаться с тренером? Все видели, когда она встретила вас со льда щелбаном.
– Посмеялись больше. Это уже останется между нами, – ответила Гущина.
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