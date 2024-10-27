Никто из фигуристок-одиночниц не исполнял элементы ультра-си на этапе Гран-при России в Магнитогорске
На Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске прошел женский турнир.
Победу одержала Анна Фролова с 226,33 баллами, второе место заняла Ксения Гущина (203,78), третье – Ксения Синицына (200,92).
Никто из фигуристок не исполнял в программах элементы ультра-си (четверные прыжки или тройной аксель).
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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