Кимми Репонд: «Хочу выиграть медаль на чемпионате Европы. Я была серьезно травмирована, но сейчас чувствую себя абсолютно здоровой»

Кимми Репонд рассказала о целях в предстоящем сезоне.

Сегодня швейцарская фигуристка заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде (66,94).

«В целом, начиная от прыжков, я очень довольна своим выступлением сегодня. Знаю, что получше можно было бы сделать вращения – думаю, именно из-за них я не получила столько баллов, сколько хотела бы, но нужно еще проанализировать это.

Была бы рада выиграть медаль здесь, а затем [на Гран-при] в Китае. Постараюсь выступить как можно лучше, чисто откатать обе программы. И, конечно, я хочу выиграть медаль на чемпионате Европы. В прошлом сезоне он сложился для меня не так уж классно (Репонд заняла седьмое место – Спортс’‘).

Я была серьезно травмирована, но сейчас чувствую себя хорошо и абсолютно здоровой. Так что могу по-настоящему наслаждаться сезоном, и это самое главное», – сказала Репонд.