Кимми Репонд: «Хочу выиграть медаль на чемпионате Европы. Я была серьезно травмирована, но сейчас чувствую себя абсолютно здоровой»
Сегодня швейцарская фигуристка заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде (66,94).
«В целом, начиная от прыжков, я очень довольна своим выступлением сегодня. Знаю, что получше можно было бы сделать вращения – думаю, именно из-за них я не получила столько баллов, сколько хотела бы, но нужно еще проанализировать это.
Была бы рада выиграть медаль здесь, а затем [на Гран-при] в Китае. Постараюсь выступить как можно лучше, чисто откатать обе программы. И, конечно, я хочу выиграть медаль на чемпионате Европы. В прошлом сезоне он сложился для меня не так уж классно (Репонд заняла седьмое место – Спортс’‘).
Я была серьезно травмирована, но сейчас чувствую себя хорошо и абсолютно здоровой. Так что могу по-настоящему наслаждаться сезоном, и это самое главное», – сказала Репонд.
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