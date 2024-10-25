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«Вы увидите фрагменты картины Сальвадора Дали». Мишин о новом костюме Семененко для произвольной

Алексей Мишин рассказал о новом костюме фигуриста с отсылками к Сальвадору Дали.

В частности, тренер раскрыл идею костюма Евгения Семененко для произвольной программы сезона-2024/25.

«Когда начали работать над образом, который будет отображать костюм, опирались на концепцию нашей программы о текучести и вечности времени.

Вспомнили про картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти», почитали об истории ее создания и посчитали, что это произведение будет олицетворять то, что делает Женя в программе.

Вы увидите фрагменты картины великого живописца на костюме Жени», – рассказал Мишин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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logoАлексей Мишин
мужское катание
logoЕвгений Семененко
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