Деанна Стеллато-Дудек: «У меня был шанс тренироваться у Москвиной. До сих пор жалею, что упустила эту возможность»

Деанна Стеллато-Дудек призналась, что хотела бы поработать с Тамарой Москвиной.

«Знаете, у меня ведь был шанс тренироваться у Тамары Москвиной – еще с предыдущим партнером. Американская федерация была готова нас к ней отправить после успешного сотрудничества Москвиной с парой Киоко Ино – Джон Циммерман.

Я была готова бежать за билетом и ехать к ней, но Нейту (Бартоломэю – Sports) этот вариант не очень нравился. Так что не получилось – не могла же я тренироваться одна. Но до сих пор жалею, что упустила эту возможность. Тамара – легенда фигурного катания, было бы круто тогда с ней поработать.

Никогда не забуду первую встречу с ней: это было в 2018 году, на этапе Гран-при в Москве. Тот старт для нас сложился неудачно: я заболела, мы снялись после короткой программы.

Представьте: мы разминаемся в общем зале, и тут входит Москвина. Подозреваю, она была знакома только с российскими фигуристами, но зашла, широко улыбнулась и обратилась к нам всем: «Good morning, everybody! How are you?» Она обошла весь зал и с каждым поздоровалась лично. Мне было довольно плохо физически, но клянусь: я тут же начала улыбаться. Тамара покорила всех.

Наша тренер Жозе Пикар – канадская Тамара Москвина. Она тоже легенда: за ее спиной шесть Олимпиад, она работала с одиночниками, парниками и танцорами. Мало кто знает, но это она поставила в пару знаменитых канадских танцоров Ше-Линн Бурн и Виктора Краатца.

Когда мы попросили ее стать нашим тренером, она сначала отказалась: «Я давно на пенсии, вы что?» А я ответила: «Москвина до сих пор работает, значит, и вы сможете», – рассказала чемпионка мира в парном катании.

