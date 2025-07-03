Даниил Глейхенгауз: «У нас уже вовсю идут постановки. Сейчас ставим короткую для Сони Акатьевой. Все снимаем, скоро покажем»

Глейхенгауз рассказал, что занимается постановками для группы Тутберидзе.

Сейчас Даниил Глейхенгауз ставит новую короткую программу Софье Акатьевой .

«У нас уже вовсю идут постановки. Кому-то мы уже поставили программу. Сейчас для Сони ставим новую короткую. Все снимаем, скоро покажем», – сказал Глейхенгауз.