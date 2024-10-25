Щербакова о жизни после спорта: «Адреналин от выступлений, вечная борьба с собой – этого безумно не хватает, это ничем не заменить»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о поиске себя после спорта.

«Спортсмен привыкает жить в мире, где ему каждый день нужно преодолевать, достигать, бороться, завоевывать, отвоевывать. И в обычной жизни потом довольно тяжело, потому что этот адреналин от выступлений, вечная борьба с собой и желание стать лучшей версией самого себя – этого безумно не хватает, это ничем не заменить.

Конечно, у меня сейчас тоже есть свои цели: стараюсь в других сферах немножко развиваться, также сборы, мастер-классы. Я набираюсь огромного опыта, очень много нового узнала о тренерской работе. Но полноценно пока точно не готова, потому что это, как и жизнь спортсмена, с утра до ночи, на результат, это очень большая ответственность за детей, и надо всего себя посвящать этому делу. Я пока не готова, мне пока хочется много-много всего сделать.

Стараюсь пробовать побольше нового. Конечно, всегда есть ощущение, что сделала недостаточно, могла лучше сделать. Но в спорте это можно измерить конкретными критериями, а в жизни, к сожалению, уже нет», – сказала олимпийская чемпионка.