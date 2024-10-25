Анна Щербакова: «Олимпиада стала целью только после чемпионата мира. Я никогда не понимала, как идти к цели, которая будет через 3-4 года»

Анна Щербакова рассказала, что сильно поменялась как человек после Олимпиады.

– Когда Олимпиада стала целью?

– Честно говоря, наверное, только в год, когда она была. Ну или после чемпионата мира. Это, возможно, странно. Я говорила в некоторых интервью, когда была помладше, что есть цель на Олимпиаду, но это все-таки были слова, вбитые в голову, со стороны. К этому очень часто подводили журналисты, что Олимпиада – это же цель.

А ты сидишь – ребенок, у которого цель вот сейчас первенство России, думаешь: какая Олимпиада? Это будет через сколько-то лет, какие-то это странные цели. Как идти к цели, которая будет через 3-4 года? Это лично я никогда не понимала. До этого столько шагов нужно пройти, как-то глобальными мечтами жить – я это не очень понимала.

И когда это стало уже реальностью, это стало моей целью. До этого моей целью был чемпионат мира, и когда он закончился, следующий сезон был олимпийский, тогда, конечно, уже Олимпиада стала целью.

– О чем мечтала Аня Щербакова тогда?

– Вообще, наверное, мало мечтала, потому что можно было самой что-то делать, чтобы мои цели реализовывать, и не было времени сидеть и о чем-то мечтать. Наверное, все-таки было такое чуть-чуть с чемпионатом мира. Потому что в детстве в целом почему-то Олимпиада прошла мимо меня. Я очень мало о ней слышала и не очень понимала все значение и масштаб.

Но я всегда знала, что чемпионат мира – это главный старт сезона, на котором можно стать лучшим фигуристом на планете. Для меня это была самая высокая планка, как мне казалось. Поэтому, наверное, когда я выиграла чемпионат мира, было ощущение, что какая-то мечта сбылась.

– [Олимпийская] победа вас как-то изменила?

– Конечно, сильно изменила. Это соревнование в целом сильно поменяло меня и мою жизнь. Тут в трех словах не описать. Я как человек очень сильно поменялась, – сказала фигуристка.