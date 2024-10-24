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Алина Горбачева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за травмы голеностопа

Фигуристка Алина Горбачева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за травмы.

«Доброе утро! Вынуждена сообщить вам не очень хорошую новость. Я пропущу этап Гран-при в Казани. Было небольшое повреждение голеностопа.

Сейчас все хорошо, я начала тренироваться и готовлюсь к соревнованиям», – написала Горбачева.

Соревнования пройдут 2-3 ноября.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
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Алина Горбачева
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