Алина Горбачева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за травмы голеностопа
Фигуристка Алина Горбачева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за травмы.
«Доброе утро! Вынуждена сообщить вам не очень хорошую новость. Я пропущу этап Гран-при в Казани. Было небольшое повреждение голеностопа.
Сейчас все хорошо, я начала тренироваться и готовлюсь к соревнованиям», – написала Горбачева.
Соревнования пройдут 2-3 ноября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости