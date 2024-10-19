Алексей Железняков: «Желаю Липницкой и Михайлову счастья, взаимопонимания, чтобы это было во второй и последний раз. Поздравляю с рождением сына»

Алексей Железняков пожелал Липницкой и Михайлову счастья и взаимопонимания.

Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов поженились в июне, а в конце сентября у пары родился сын.

«Я желаю Юлии и Дмитрию счастья, взаимопонимания, чтобы это было во второй и последний раз. Надеюсь, что у ребят все будет отлично и, как говорится, до гробовой доски.

И, конечно, поздравляю с рождением сына и желаю, чтобы он рос умненьким, здоровым, счастливым и вырос хорошим человеком – это самое главное», – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе.

Дмитрий Михайлов: «Мы с Липницкой поженились, и для нас обоих этот брак первый. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына»