Алексей Железняков: «Желаю Липницкой и Михайлову счастья, взаимопонимания, чтобы это было во второй и последний раз. Поздравляю с рождением сына»
Алексей Железняков пожелал Липницкой и Михайлову счастья и взаимопонимания.
Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов поженились в июне, а в конце сентября у пары родился сын.
«Я желаю Юлии и Дмитрию счастья, взаимопонимания, чтобы это было во второй и последний раз. Надеюсь, что у ребят все будет отлично и, как говорится, до гробовой доски.
И, конечно, поздравляю с рождением сына и желаю, чтобы он рос умненьким, здоровым, счастливым и вырос хорошим человеком – это самое главное», – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе.
Дмитрий Михайлов: «Мы с Липницкой поженились, и для нас обоих этот брак первый. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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