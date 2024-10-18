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Липницкая удалила фото с бывшим мужем Тарасенко из соцсетей («Матч ТВ»)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая удалила из соцсетей фотографии с бывшим мужем Владиславом Тарасенко.

На это обратил внимание «Матч ТВ». Когда именно были удалены снимки – не уточняется.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что 26-летняя Липницкая родила второго ребенка в конце сентября, а отцом стал ее новый муж – хореограф Дмитрий Михайлов.

В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от экс-фигуриста Тарасенко. Осенью 2022-го Тарасенко мобилизовали в армию для участия в СВО.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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женское катание
Владислав Тарасенко
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Дмитрий Михайлов
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