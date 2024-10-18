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Лев Лазарев исполнил каскад тройной аксель – четверной тулуп на тренировке

14-летний фигурист Лев Лазарев исполнил каскад сложный каскад на тренировке.

Лазарев прыгнул тройной аксель – четверной тулуп и показал видео в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе фигурист выиграл этап Гран-при России среди юниоров в Москве.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Льва Лазарева
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Лев Лазарев
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