Тхэквондист Артамонов бросил вызов Галлямову, показав видео с ударной техникой: «Покажешь такой стиль на коньках? Говорят, ты всех троллишь, пришло время отвечать»

Тхэквондист Михаил Артамонов бросил вызов фигуристу Александру Галлямову.

«Бросаю вызов🔥 Вызов заслуженному мастеру спорта по фигурному катанию Александру Галлямову . Покажешь такой стиль на коньках?!🤔» – написал Артамонов в своем телеграм-канале, опубликовав видео с ударной техникой.

«Говорят, ты всех троллишь в телеграме. Пришло время отвечать за все. Повторишь то же самое на коньках? Или некуда дальше расти?» – сказал Артамонов в этом ролике.

«🥊 Что вообще происходит?» – отреагировал на вызов Галлямов.

Артамонов – бронзовый призер Олимпийских игр по тхэквондо. Галлямов – чемпион мира в парном катании вместе с Анастасией Мишиной.