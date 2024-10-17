Тхэквондист Артамонов бросил вызов Галлямову, показав видео с ударной техникой: «Покажешь такой стиль на коньках? Говорят, ты всех троллишь, пришло время отвечать»
Тхэквондист Михаил Артамонов бросил вызов фигуристу Александру Галлямову.
«Бросаю вызов🔥 Вызов заслуженному мастеру спорта по фигурному катанию Александру Галлямову. Покажешь такой стиль на коньках?!🤔» – написал Артамонов в своем телеграм-канале, опубликовав видео с ударной техникой.
«Говорят, ты всех троллишь в телеграме. Пришло время отвечать за все. Повторишь то же самое на коньках? Или некуда дальше расти?» – сказал Артамонов в этом ролике.
«🥊 Что вообще происходит?» – отреагировал на вызов Галлямов.
Артамонов – бронзовый призер Олимпийских игр по тхэквондо. Галлямов – чемпион мира в парном катании вместе с Анастасией Мишиной.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Артамонова
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