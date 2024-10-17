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«А что, хватит уже мальчишкам позориться. Пора и подтянуться». Тарасова о том, что в России вырос уровень мужского катания

Татьяна Тарасова сравнила уровень мужского фигурного катания с женским.

В частности, она прокомментировала слова фигуриста Марка Кондратюка о том, что к мужскому катанию в России сейчас приковано больше внимания.

«А что, хватит уже мальчишкам позориться. Пора и подтянуться. Девочки временно набирают форму, мальчики как раз в форме. Но это все изменится – и те, и другие будут на пике. У нас все многое умеют.

Будем живы – будем видеть. Когда допустят нас до международных соревнований, чтобы можно было сравнить наш уровень с остальными», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
мужское катание
женское катание
logoМарк Кондратюк
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