«А что, хватит уже мальчишкам позориться. Пора и подтянуться». Тарасова о том, что в России вырос уровень мужского катания
Татьяна Тарасова сравнила уровень мужского фигурного катания с женским.
В частности, она прокомментировала слова фигуриста Марка Кондратюка о том, что к мужскому катанию в России сейчас приковано больше внимания.
«А что, хватит уже мальчишкам позориться. Пора и подтянуться. Девочки временно набирают форму, мальчики как раз в форме. Но это все изменится – и те, и другие будут на пике. У нас все многое умеют.
Будем живы – будем видеть. Когда допустят нас до международных соревнований, чтобы можно было сравнить наш уровень с остальными», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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