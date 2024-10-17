Марк Кондратюк: «Не в укор девочкам, но внимание теперь больше приковано к мужскому катанию. В мужском сейчас больше драйва»

Марк Кондратюк назвал мужское катание в России более драйвовым, чем женское.

– Сейчас мужское катание как будто вышло из тени женского.

– 100%.

– Как думаешь, с чем это связано?

– Банально – смена поколений, это нормально. Почти 4 года назад был мой первый чемпионат России, я там стал третьим. И там мне задавали вопрос: вот, женское катание сейчас на пике, почему мужское где-то там (показывает вниз). На что я сказал: это действительно так, но все поменяется в какой-то момент.

Это ни в коем случае не в укор девочкам. У них очень много классных программ, классное катание. Но внимание теперь больше приковано к мужскому катанию. Фокус, как мне кажется, сместился на мужское катание. И это тоже нормально, и это тоже пройдет – и потом опять будут девочки. Посмотрим когда.

– Это приятно? Это то, к чему ты стремился?

– Это не то, к чему я стремился. Но, думаю, какой-то определенный вклад я тоже вложил в смещение фокуса. Небольшой, но какой-то вложил.

Я думаю, в мужском катании сейчас больше драйва.

– А в женском меньше ультра-си.

– Возможно, это одна из причин. Потому что раньше это была сумасшедшая борьба – Камила, Аня, Саша, Лиза, тройные аксели, четверные прыжки. Был невероятный накал. Сейчас чуть поспокойнее с этим.

Программы, которые они исполняют, часто очень наполнены, очень красивые. Но, думаю, отсутствие риска сказывается на внимании. Потому что зрителю нужно зрелище – и четверные с этим идеально справляются, – сказал чемпион Европы 2022 года Кондратюк в подкасте «Произвольная программа».