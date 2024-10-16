Рамиль Мехдиев: «Умственная раскрепощенность Кондратюка видна на льду. Он может думать не банально-посредственно, а очень глубоко и рассудительно»

Хореограф Рамиль Мехдиев рассказал о качествах фигуриста Марка Кондратюка.

Мехдиев и комментатор Андрей Журанков обсудили катание Кондратюка в подкасте «Ход коньком».

Мехдиев : Индийская программа Кондратюка? Так как я не знаток Индии, я ничего не могу сказать. Но то, что он сделал такое количество четверных, – это, конечно, вау. Он молодец.

Журанков : Чтобы натренировать пять четверных, спортсмен отнимает время у занятий по хореографии, от прочтения книги... Влияет ли это?

Мехдиев : Нет, Марк вообще очень умный. Даже когда мы с ним тогда ещё работали, я видел, что он суховат, конечно, он такой очень зажатый по мышцам, но танцевать он очень любил. И вот его такая умственная раскрепощенность – она видна и на льду. Он может думать о многом и не банально-посредственно, а очень глубоко и даже рассудительно.

Журанков : Наши зрители в комментариях писали о том, что Марк достаточно резкий, что ему не хватает пластики в движении.

Мехдиев : Он суховат, он жесткий в движении. Но для спорта это неплохо.