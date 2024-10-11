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«Черная пятница – три сальхова по цене двух». Кондратюк показал, как прыгает три четверных через ойлеры

Марк Кондратюк показал, как прыгает три четверных сальхова через ойлеры.

«Черная пятница! Три сальхова по цене двух», – написал чемпион Европы по фигурному катанию.

Взлет фигурки в России: парни вколачивают прыжки на уровне Малинина – даже новички

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал NinetyNinth
logoсборная России
мужское катание
logoМарк Кондратюк
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