Николай Колесников остался доволен прокатом произвольной на Гран-при России.

Фигурист занял второе место в соревнованиях юниоров на первом этапе серии. Победил Лев Лазарев.

— Короткой программой я не очень доволен, потому что готов был лучше, тройной аксель уже неплохой, на подходе. А произвольной программой в принципе доволен, были нюансы, но неплохо.

— Что получилось в программе, а что нет?

— Четверные получились. Нюансы были все равно. Я сделал тройной флип — двойной тулуп вместо каскада 3–3. Конечно, переделал бы это.

— Что тебе нравится в этих программах?

— Мне обе программы нравится по‑своему. Я себе ставлю цель кататься в разных образах, уметь откатать разные программы, поэтому не могу сказать, что какая‑то программа нравится больше. Обе программы очень нравятся.

— Можно сказать, что этот сезон ты начинаешь по‑новому?

— Да, отношение, безусловно, поменялось. Буду работать.

— Какие глобальные задачи перед вами стоят на этот сезон?

— Цель на этот сезон — катать чисто программы. Конечно же, усложняться. Учить новые четверные, потому что без них никуда.

— Какой у вас сейчас любимый четверной?

— Сальхов или тулуп. Наверное, сальхов.

— А какие самые коварные для вас?

— Из тех, которые учу, думаю, пока риттбергер. Бывали даже неплохие попытки, достаточно рабочие, поэтому хочется его выучить и вставлять в программу, — сказал Колесников.