Николай Колесников: «Цель на этот сезон — катать чисто программы. Конечно же, усложняться, учить новые четверные, потому что без них никуда»
Фигурист занял второе место в соревнованиях юниоров на первом этапе серии. Победил Лев Лазарев.
— Короткой программой я не очень доволен, потому что готов был лучше, тройной аксель уже неплохой, на подходе. А произвольной программой в принципе доволен, были нюансы, но неплохо.
— Что получилось в программе, а что нет?
— Четверные получились. Нюансы были все равно. Я сделал тройной флип — двойной тулуп вместо каскада 3–3. Конечно, переделал бы это.
— Что тебе нравится в этих программах?
— Мне обе программы нравится по‑своему. Я себе ставлю цель кататься в разных образах, уметь откатать разные программы, поэтому не могу сказать, что какая‑то программа нравится больше. Обе программы очень нравятся.
— Можно сказать, что этот сезон ты начинаешь по‑новому?
— Да, отношение, безусловно, поменялось. Буду работать.
— Какие глобальные задачи перед вами стоят на этот сезон?
— Цель на этот сезон — катать чисто программы. Конечно же, усложняться. Учить новые четверные, потому что без них никуда.
— Какой у вас сейчас любимый четверной?
— Сальхов или тулуп. Наверное, сальхов.
— А какие самые коварные для вас?
— Из тех, которые учу, думаю, пока риттбергер. Бывали даже неплохие попытки, достаточно рабочие, поэтому хочется его выучить и вставлять в программу, — сказал Колесников.
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