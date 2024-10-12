Лев Лазарев: «Программа «Парфюмер» просто не пошла. Думаю, буду прошлогоднюю катать в сезоне»

Фигурист Лев Лазарев объяснил, почему вернул прошлогоднюю произвольную программу.

Сегодня Лазарев одержал победу на Гран-при России среди юниоров «Лед Мечты» в Москве.

— Как оценишь свое выступление? Почему вы вернулись к прошлогодней программе?

— Можно сказать, что прокатом я доволен. Конечно, за исключением второго четверного лутца. Я с него на тренировках не падаю, даже когда катаю целиком. Но в этот раз я рад, что наконец‑то у меня получился флип. Я перед этим стартом много очень над ним работал.

А программа «Парфюмер» просто не пошла. Думаю, буду прошлогоднюю программу катать в сезоне. Может быть, легче будет выполнять задачу по прыжкам, но эта музыка мне очень сильно нравится. Образ птицы мне ближе, чем образ парфюмера.

— У тебя уже было несколько стартов подряд. Что тебе больше подходит?

— Это добавляет уверенности. Я на этом старте практически не нервничал. И перед короткой, и перед произвольной я выходил спокойно. Не так, как на первых прокатах. Я тогда очень сильно переживал.

— Такая система нормальна для тебя?

— В начале сезона нормально, потом, конечно, когда вливаешься в сезон, уже можно столько не выступать, чтобы не перегореть к важным стартом, но пока так получается. Форму набираем.

— Где у вас следующий этап?

— В Красноярске, — сказал Лазарев .