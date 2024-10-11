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Budapest Trophy. Каррейра и Пономаренко, Турккила и Верслуйс, Паолино и Туба, Пинчук и Погорелов выступят с ритм-танцами

11 октября на турнире Budapest Trophy танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 15:50 по московскому времени.

Первая разминка

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

Вторая разминка

6. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

7. Карлотта Арджентьери – Франческо Рива (Италия)

Третья разминка

9. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)

10. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)

Четвертая разминка

13. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

16. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

Пятая разминка 

18. Арианна Сасси – Лука Морини (Швейцария)

19. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)

20. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

21. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

Расписание Budapest Trophy: там выступят Лью, Репонд, Риццо, Бричги

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
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сборная Польши
Маттиас Верслуйс
Иэн Сомервилль
Франческо Рива
Паулина Раманаускайте
Мария Игнатьева
Юка Орихара
Юхо Пиринен
Budapest Trophy
Даниил Семко
Эмили Братти
Дейвидас Кизала
Холли Харрис
Джейсон Чан
Мария Пинчук
Никита Погорелов
Мария София Пучерова
Никита Лысак
Джулия Изабелла Паолино
Андреа Туба
Александра Борисова
Аарон Фриман
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