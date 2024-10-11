Budapest Trophy. Каррейра и Пономаренко, Турккила и Верслуйс, Паолино и Туба, Пинчук и Погорелов выступят с ритм-танцами
ISU Challenger
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 15:50 по московскому времени.
Первая разминка
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
Вторая разминка
6. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
7. Карлотта Арджентьери – Франческо Рива (Италия)
Третья разминка
9. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)
10. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)
Четвертая разминка
13. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
16. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Пятая разминка
18. Арианна Сасси – Лука Морини (Швейцария)
19. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
20. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
21. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
Расписание Budapest Trophy: там выступят Лью, Репонд, Риццо, Бричги
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