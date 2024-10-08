  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Валя Карнавал об участии в «Ледниковом периоде»: «В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Оказалось, коньки – это новые ноги, нереально сложно»
8

Валя Карнавал об участии в «Ледниковом периоде»: «В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Оказалось, коньки – это новые ноги, нереально сложно»

Валя Карнавал рассказала, что ей сложно дается фигурное катание.

Певица и блогер участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период», первые съемки проходили 7 октября. Девушка подготовила номер под кавер на одну из своих песен в паре с Алексеем Воробьевым, который помогал ей на льду, но не отбирался на проект.

«Ровно две недели назад я встала на коньки. И вот что получилось.

У меня есть любовь ко льду. В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Думала, что это легко… Хотела попробовать.

Но оказалось, что коньки – это новые ноги, это нереально сложно», – сказала Валя Карнавал в беседе с ведущими шоу Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoЛедниковый период
Валя Карнавал
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева о «Ледниковом периоде»: «Выбор ведущих — это прерогатива канала. Нет такого, что кто-то кого-то меняет. Каждый сезон отличается от предыдущего»
94вчера, 16:12
Авербух о том, почему Загитовой не будет в «Ледниковом периоде»: «У нас постоянная ротация ведущих»
134вчера, 15:25
Туктамышева, Морозов, Евгения Тарасова, Соловьев, Маринин и Тотьмянина примут участие в новом «Ледниковом периоде»
18вчера, 13:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-российский фигурист Соуза-Кордейру: «Изоляция тормозит спорт. Не стоит вариться в собственном соку, даже если он очень вкусный»
1 минуту назад
Дарья Садкова: «Стараюсь уделять больше времени тройному акселю. Сейчас проснулся спортивный азарт, хочется для личной галочки его сделать»
123 минуты назад
Садкова о Тутберидзе: «Этери Георгиевна очень трепетно относится к внешнему виду учеников. То, как мы относимся к себе и своему виду, отражается и в катании»
132 минуты назад
«Народ есть, ледник есть, период есть. Что еще нужно?» Медведева выложила видео со съемок «Ледникового периода»
56сегодня, 05:45Видео
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Уси
2сегодня, 04:56
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
195сегодня, 04:55
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартовал в августе, взрослый начнется в октябре, ЧМ пройдет в марте
41сегодня, 04:54
Гербольдт о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Если они его вставляют, значит, на тренировках есть чистые прокаты с этим сложным элементом»
3вчера, 20:40
Траньков о том, где видит себя через 10 лет: «Вряд ли фигурное катание от меня куда‑то денется. Скорее всего, буду где‑то около него»
4вчера, 20:13
Николай Морошкин: «Фигурное катание в некоторых дисциплинах становится сильнее, чем было. Наши мужчины расцветают, у них хватает конкуренции»
5вчера, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
13 минут назад
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
37вчера, 15:00Реклама
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
56 октября, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
25 октября, 19:46
Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»
275 октября, 19:45
Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
5 октября, 18:54
Кшецкая о работе с Татауровым: «Стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол. Вторая оценка стала намного лучше»
25 октября, 15:13
Самсонов после четвертого места на чемпионате Москвы: «Я устал...»
305 октября, 09:13Фото
Роман Костомаров: «Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Ограничения по отношению ко всем нашим спортсменам несправедливы»
4 октября, 18:37