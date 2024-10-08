Валя Карнавал об участии в «Ледниковом периоде»: «В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Оказалось, коньки – это новые ноги, нереально сложно»
Валя Карнавал рассказала, что ей сложно дается фигурное катание.
Певица и блогер участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период», первые съемки проходили 7 октября. Девушка подготовила номер под кавер на одну из своих песен в паре с Алексеем Воробьевым, который помогал ей на льду, но не отбирался на проект.
«Ровно две недели назад я встала на коньки. И вот что получилось.
У меня есть любовь ко льду. В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Думала, что это легко… Хотела попробовать.
Но оказалось, что коньки – это новые ноги, это нереально сложно», – сказала Валя Карнавал в беседе с ведущими шоу Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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