Осокина и Грицаенко о выступлении на Мемориале Панина: «По ощущениям и баллам – как будто вернулись в юниоры. Будем до следующих соревнований пахать»
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали четвертыми в парном катании с результатом 181,69 балла.
Грицаенко: По ощущениям и баллам – как будто мы вернулись в юниоры. Будем до следующих соревнований пахать. Сегодня еще на тренировке как-то у нас не заладилось.
Осокина: Нервничали, были не готовы.
Грицаенко: Тодес вчера нам не засчитали. Такую версию делают зарубежные спортсмены, у них подсмотрели. На прокатах нам сказали, что тодес надо нарабатывать. Обычную версию не получалось усовершенствовать, поэтому и решили немного изменить его. Ну, теперь будем знать…
Музыка у нас опять совпала с Глебом Лутфуллиным. Случайность. У нас хороший вкус (улыбается). В прошлом сезоне еще и Бойкова / Козловский с нами одну композицию выбрали, у них тоже вкус хороший.
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