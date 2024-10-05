Осокина и Грицаенко о выступлении на Мемориале Панина: «По ощущениям и баллам – как будто вернулись в юниоры. Будем до следующих соревнований пахать»

Осокина и Грицаенко пообещали «пахать» после выступления на Мемориале Панина.

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали четвертыми в парном катании с результатом 181,69 балла.

Грицаенко : По ощущениям и баллам – как будто мы вернулись в юниоры. Будем до следующих соревнований пахать. Сегодня еще на тренировке как-то у нас не заладилось.

Осокина : Нервничали, были не готовы.

Грицаенко : Тодес вчера нам не засчитали. Такую версию делают зарубежные спортсмены, у них подсмотрели. На прокатах нам сказали, что тодес надо нарабатывать. Обычную версию не получалось усовершенствовать, поэтому и решили немного изменить его. Ну, теперь будем знать…

Музыка у нас опять совпала с Глебом Лутфуллиным . Случайность. У нас хороший вкус (улыбается). В прошлом сезоне еще и Бойкова / Козловский с нами одну композицию выбрали, у них тоже вкус хороший.