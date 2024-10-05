Елизавета Туктамышева: «Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Надеюсь, что это начало большого пути»

Елизавета Туктамышева считает, что ее пока рано называть тренером.

Накануне Туктамышева присутствовала на мемориале Панина в Санкт-Петербурге в зоне ожидания оценок с фигуристами группы Алексея Мишина.

«Я приехала к своим товарищам больше как группа поддержки, а не тренер. Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Но это был хороший опыт.

И раз уж соревнования проходят в Санкт-Петербурге, то грех было не приехать. Тем более что как раз завершился большой тур в Сочи, и на следующий день я уже здесь. Надеюсь, что это начало большого пути», – сказала чемпионка мира.

«Моя жизненная программа – привлечь к квалифицированной тренерской работе и своих лучших, и не лучших учеников», – добавил Мишин.