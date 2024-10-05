Елизавета Туктамышева: «Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Надеюсь, что это начало большого пути»
Елизавета Туктамышева считает, что ее пока рано называть тренером.
Накануне Туктамышева присутствовала на мемориале Панина в Санкт-Петербурге в зоне ожидания оценок с фигуристами группы Алексея Мишина.
«Я приехала к своим товарищам больше как группа поддержки, а не тренер. Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Но это был хороший опыт.
И раз уж соревнования проходят в Санкт-Петербурге, то грех было не приехать. Тем более что как раз завершился большой тур в Сочи, и на следующий день я уже здесь. Надеюсь, что это начало большого пути», – сказала чемпионка мира.
«Моя жизненная программа – привлечь к квалифицированной тренерской работе и своих лучших, и не лучших учеников», – добавил Мишин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости