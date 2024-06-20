Алексей Мишин: «Я делаю все, чтобы старт тренерской карьеры у Туктамышевой начался и был успешным»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Спорт-Экспресс Фигурное катание

Алексей Мишин высказался о перспективах Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.

Ранее чемпионка мира заявила, что в будущем видит себя в этом амплуа. 

«Я делаю все, чтобы старт тренерской карьеры у Елизаветы начался и был успешным», — заявил Мишин.

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Туктамышева будет искать халяву, к которой привыкла - чтобы и не впахивать особо, и на сборы с соревнованиями ездить за счет Федры, потому что все, что она любит - "туса, винишко, кайф". Работать 24/7, как это делают все топ-тренеры, явно не ее стезя.
+35
-17
+18
Ну если самодурова тренер сборной, то туктик сразу главным тренером сборной. Кто бы сомневался. Только Лиза не горит желанием быть тренером.
+26
-10
+16
Кто б сомневался. Сразу в тренеры сборной и ставку повыше Самодуровой.
У Лизы ж заслуженный красный диплом пылится и магистратура в тренерстве от кафедры проф Мишина в физ институте (ни разу там не бывавШИ).
+23
-13
+10
Ответ Светлана Романова
У Туктамышевой главная мечта-это комментировать соревнования по ФК на 1 канале.Если тренером,то только по совместительству,как это делает Траньков.
Ну так языком чесать - не мешки ворочать, Мишин пристроил к хлебному месту.
+15
-8
+7
Ответ JulkaRoZetka
А сегодня будут новости о Трусовой?
Хватит!!!
+8
-1
+7
Ответ Gelios77
Вся карьера вышеупомянутой фигуристки прежде всего ознаменована феерическим количеством пролётов мимо всего на свете по причине апероля и расслабона. Как с таким отношением к труду можно быть тренером, вопрос конечно философский.
Конечно,все тренеры титулованные спортсмены,даже главная тренерша в одном известном штабе ,правда ведь?)И даже при таком "расслабоне"у Лизы достаточно медалей чтобы считаться известной спортсменкой
+16
-9
+7
Мне казалось, что для старта тренерской карьеры Туктамышевой все должна делать Туктамышева. Видимо, я чего-то не понимаю в этой жизни
+9
-3
+6
Тренерская работа - пахота по много часов в день.
Это не для Туктамышевой.
Будет где-то числиться.
Мишин это умеет.
Вон Самодурову сразу тренером сборной пропихнул.
+17
-12
+5
Ответ Gelios77
Вся карьера вышеупомянутой фигуристки прежде всего ознаменована феерическим количеством пролётов мимо всего на свете по причине апероля и расслабона. Как с таким отношением к труду можно быть тренером, вопрос конечно философский.
Зато всегда с финансированием из бюджета. 15 лет на шее федры. Так не хочется с этим расставаться. Теперь будет тренером в федре.
+14
-9
+5
Ответ Manukello
Туктамышева решила пойти по пути где у нее блат есть
При наличие Мишина и Антона в федре блат везде.
+10
-6
+4
Ответ Maria L
Стать чм, че, победительницей фгп на апероле это надо уметь🤭когда человек умеет совмещать приятное с полезным это верх мастерства 🤘 порадуемся за Лизу, она реально талант
А еще усложняться после 20,работать над второй оценкой.Действительно,Лиза настолько пофиг было,это она от нечего делать так заморочилась
+8
-5
+3
Ответ Светлана Романова
У Туктамышевой главная мечта-это комментировать соревнования по ФК на 1 канале.Если тренером,то только по совместительству,как это делает Траньков.
Вот-вот, летние сборы в разгаре, а Траньков в Германии на Евро-2024 пивко попивает.
+7
-4
+3
Ответ Gelios77
Вся карьера вышеупомянутой фигуристки прежде всего ознаменована феерическим количеством пролётов мимо всего на свете по причине апероля и расслабона. Как с таким отношением к труду можно быть тренером, вопрос конечно философский.
Стать чм, че, победительницей фгп на апероле это надо уметь🤭когда человек умеет совмещать приятное с полезным это верх мастерства 🤘 порадуемся за Лизу, она реально талант
+11
-8
+3
Ответ JulkaRoZetka
А сегодня будут новости о Трусовой?
Лучше уж реалити- шоу от Рудковских и Трусовой,чем маниловские мечты о тренерстве Туктамышевой.
+8
-5
+3
Туктамышева решила пойти по пути где у нее блат есть
+12
-9
+3
Ответ Manukello
Туктамышева решила пойти по пути где у нее блат есть
По крайней мере не кричит о том, какие связи у неё есть, в отличие от некоторых.
+2
0
+2
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Думаю, он в итоге ей вообще всю школу оставит, будет Лизон по кабинетам чиновников тусить, да ЦУ раздавать, пока другие впахивают.
Кто из тренеров с ней работать будет? По кабинетам тусить тоже мозги нужны
+8
-6
+2
Ответ Lennuci
Кто б сомневался. Сразу в тренеры сборной и ставку повыше Самодуровой. У Лизы ж заслуженный красный диплом пылится и магистратура в тренерстве от кафедры проф Мишина в физ институте (ни разу там не бывавШИ).
Думаю, он в итоге ей вообще всю школу оставит, будет Лизон по кабинетам чиновников тусить, да ЦУ раздавать, пока другие впахивают.
+14
-12
+2
Ответ Gelios77
Вся карьера вышеупомянутой фигуристки прежде всего ознаменована феерическим количеством пролётов мимо всего на свете по причине апероля и расслабона. Как с таким отношением к труду можно быть тренером, вопрос конечно философский.
Ну, если уж она "мимо всего", что тогда по остальным скажете? Или у нас всего 5 тружениц, а остальные все на " расслабоне" ?
+3
-1
+2
Тоже тренером сборной устроит?
+7
-5
+2
Лизе успешный тренерский старт при содействии Алексея Николаевича обеспечен. Ещё бы выгодное и удачное замужество и жизнь удалась.
+3
-1
+2
У Туктамышевой главная мечта-это комментировать соревнования по ФК на 1 канале.Если тренером,то только по совместительству,как это делает Траньков.
+8
-6
+2
Дедушка неровно дышит к Тукте.
+4
-3
+1
Ответ Lana-shu
Зато всегда с финансированием из бюджета. 15 лет на шее федры. Так не хочется с этим расставаться. Теперь будет тренером в федре.
Квартиру в Питере Мишин устроил, причем и ей, и маме ейной, диплом универа без явки в оный -Мишин, вся каръера усыпана блатом и грибами ТШМ.
Плотно села дева на блат, чего уж. Вариант "работать" не предлагать.
+12
-11
+1
Лиза, а слабо как Этери начать или как Светлана Веретенникова с нуля...
Тут вариант халявных бабок, в противном случае-пошла бы набираться достойного тренерского опыта-у Дудакова,Татаурова,Давыдова,Москвиной.....
+5
-4
+1
Вся карьера вышеупомянутой фигуристки прежде всего ознаменована феерическим количеством пролётов мимо всего на свете по причине апероля и расслабона. Как с таким отношением к труду можно быть тренером, вопрос конечно философский.
+16
-15
+1
Ответ JulkaRoZetka
А сегодня будут новости о Трусовой?
Про новый маникюр с кольцом уже есть.
+3
-2
+1
Ответ Lennuci
Про новый маникюр с кольцом уже есть.
Ждем про педикюр и эпиляцию
Яна теперь каждый чих обсасывать будет
+7
-6
+1
Лизон будет сразу старшим тренером, а пахать будет Самодурова.
+2
-2
0
Ну пусть попробует Лиза, тем более с таким опытным наставником.
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий