Алексей Мишин: «Я делаю все, чтобы старт тренерской карьеры у Туктамышевой начался и был успешным»

Алексей Мишин высказался о перспективах Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.

Ранее чемпионка мира заявила, что в будущем видит себя в этом амплуа.

«Я делаю все, чтобы старт тренерской карьеры у Елизаветы начался и был успешным», — заявил Мишин.