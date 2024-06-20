Алексей Мишин: «Я делаю все, чтобы старт тренерской карьеры у Туктамышевой начался и был успешным»
Алексей Мишин высказался о перспективах Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.
Ранее чемпионка мира заявила, что в будущем видит себя в этом амплуа.
«Я делаю все, чтобы старт тренерской карьеры у Елизаветы начался и был успешным», — заявил Мишин.
У Лизы ж заслуженный красный диплом пылится и магистратура в тренерстве от кафедры проф Мишина в физ институте (ни разу там не бывавШИ).
Это не для Туктамышевой.
Будет где-то числиться.
Мишин это умеет.
Вон Самодурову сразу тренером сборной пропихнул.
Плотно села дева на блат, чего уж. Вариант "работать" не предлагать.
Тут вариант халявных бабок, в противном случае-пошла бы набираться достойного тренерского опыта-у Дудакова,Татаурова,Давыдова,Москвиной.....
Яна теперь каждый чих обсасывать будет