Федотов о мемориале Панина: «Я приехал не с самым сильным набором, здесь я должен сделать все, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки»

Арсений Федотов оценил выступление в короткой программе на мемориале Панина.

За прокат он получил 89,60 балла.

«Прыжки хорошо сделал, вращения и дорожки — еще есть, над чем работать. Приехал сюда сделать свое. По баллам это мой рекорд.

Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна (Тутберидзе) предложили варианты музыки, я выбрал вот эту. Поставили хорошую программу, она мне очень нравится. Костюм делала Ольга Рябенко.

Какие цели ставлю перед собой на турнир? Я приехал сюда не с самым сильным набором, здесь я должен сделать все, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки.

Что с рукой? Порезался просто. Часто ли такое бывает на тренировке? На тренировке я в перчатках катался, а здесь без перчаток», — сказал Федотов.