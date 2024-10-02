  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Федотов о мемориале Панина: «Я приехал не с самым сильным набором, здесь я должен сделать все, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки»
3

Федотов о мемориале Панина: «Я приехал не с самым сильным набором, здесь я должен сделать все, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки»

Арсений Федотов оценил выступление в короткой программе на мемориале Панина.

За прокат он получил 89,60 балла. 

«Прыжки хорошо сделал, вращения и дорожки — еще есть, над чем работать. Приехал сюда сделать свое. По баллам это мой рекорд.

Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна (Тутберидзе) предложили варианты музыки, я выбрал вот эту. Поставили хорошую программу, она мне очень нравится. Костюм делала Ольга Рябенко.

Какие цели ставлю перед собой на турнир? Я приехал сюда не с самым сильным набором, здесь я должен сделать все, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки.

Что с рукой? Порезался просто. Часто ли такое бывает на тренировке? На тренировке я в перчатках катался, а здесь без перчаток», — сказал Федотов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
мужское катание
Мемориал Панина
Арсений Федотов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Карартынян покажут короткие программы
12410 минут назадLive
Олег Татауров: «Дикиджи восстановился, планируем участвовать в Мемориале Панина-Коломенкина и выступить с полным контентом»
1730 сентября, 08:18
Лазарев о произвольной: «Целиком пять четверных не катал, только четыре. Пока не знаю, когда это будет на соревнованиях»
426 сентября, 12:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Прокопец и Васькович выступят с произвольными танцами
47 минут назадLive
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Карартынян покажут короткие программы
12410 минут назадLive
Чемпионат Москвы. Садкова победила, Агаева – 2-я, Куликова – 3-я
9034 минуты назад
Алексей Железняков: «Валиеву нужно поддержать всей страной и дать ей все преференции и волю к действиям, не обращая внимания на все запреты»
3441 минуту назад
Ренат Лайшев: «Мы знаем, что Камила Валиева — лучшая в мире! У нее большие перспективы. Вся страна ее любит. Всем все понятно»
1750 минут назад
Траньков о деле Валиевой: «Двойные стандарты были всегда. К сожалению, это коснулось самой талантливой фигуристки современности»
13сегодня, 13:03
Александра Бойкова: «В Петербурге у меня было эстетическое наслаждение окружающей средой, а в Москве: тут – небоскребы, тут – церковь, тут – сталинка»
50сегодня, 12:10
Мемориал Панина. Юниорки. Петрова выиграла короткую программу, Шарапова – 2-я, Андреева – 3-я, Базылюк – 4-я
430сегодня, 11:58
Александра Бойкова: «Я пошла на курсы по SMM. Уверена, что в будущем это понадобится»
2сегодня, 11:53
Агата Петрова: «Истории в короткой программе нет, я зажигательная девушка, танцую и наслаждаюсь жизнью. Бенуа сказал: «Танцуй, ты это умеешь!»
4сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. КМС. Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Москалева и Родзянов покажут короткие программы
2сегодня, 06:01
Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»
вчера, 18:51
Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
2вчера, 13:51
Траньков о продлении отстранения: «Было давно понятно, что никаких решений в пользу России принято не будет»
528 сентября, 18:56
Наталья Бестемьянова: «Нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придется попотеть»
828 сентября, 18:19
Александр Энберт: «Нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену»
28 сентября, 18:08
Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»
1028 сентября, 08:25
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски лидируют после ритм-танца, Готье и Тьерен – 2-е, Финелли и Буччарелли – 3-и
27 сентября, 10:33
Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»
1027 сентября, 09:30
Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
26 сентября, 16:44