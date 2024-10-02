Федотов о мемориале Панина: «Я приехал не с самым сильным набором, здесь я должен сделать все, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки»
Арсений Федотов оценил выступление в короткой программе на мемориале Панина.
За прокат он получил 89,60 балла.
«Прыжки хорошо сделал, вращения и дорожки — еще есть, над чем работать. Приехал сюда сделать свое. По баллам это мой рекорд.
Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна (Тутберидзе) предложили варианты музыки, я выбрал вот эту. Поставили хорошую программу, она мне очень нравится. Костюм делала Ольга Рябенко.
Какие цели ставлю перед собой на турнир? Я приехал сюда не с самым сильным набором, здесь я должен сделать все, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки.
Что с рукой? Порезался просто. Часто ли такое бывает на тренировке? На тренировке я в перчатках катался, а здесь без перчаток», — сказал Федотов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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